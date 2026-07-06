Hombre es localizado sin vida en un predio de Práxedis G. Guerrero Nuevo; investigan suicidio

Un hombre fue localizado sin vida la noche de este domingo en un predio ubicado en la localidad de Práxedis G. Guerrero Nuevo-La Loma, en el municipio de Durango, por probable suicidio

De acuerdo con el reporte emitido al sistema de emergencias 911, alrededor de las 21:30 horas se informó que un trabajador había sido encontrado inconsciente en la parte trasera de una propiedad, cerca del kilómetro 13 de la carretera de la comunidad, a unos metros de un expendio. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio y confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales.

Tras el reporte, elementos de la Policía Investigadora de Delitos, personal de Servicios Periciales y el agente del Ministerio Público especializado en homicidios se trasladaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y el procesamiento de la escena.

Las autoridades informaron que el cuerpo fue localizado en el área de un gallinero dentro del predio. Durante la inspección inicial se identificaron indicios compatibles con un caso de suicidio, sin que en el sitio se apreciaran señales de violencia relacionadas con la intervención de terceras personas. Tampoco fue localizada alguna nota póstuma.

De acuerdo con la información recabada por los investigadores, familiares del ahora fallecido señalaron que horas antes había salido de su domicilio tras una discusión familiar y posteriormente perdieron contacto con él, por lo que comenzaron a buscarlo en distintos lugares, incluido el sitio donde laboraba.

Después de ingresar al inmueble junto con el propietario del predio, los familiares localizaron al hombre inconsciente y solicitaron de inmediato el apoyo de los cuerpos de emergencia. Sin embargo, al arribar los paramédicos únicamente pudieron confirmar el fallecimiento.

Por disposición del agente del Ministerio Público, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley, mientras que la Fiscalía General del Estado de Durango mantiene abierta la carpeta de investigación para determinar de manera oficial las causas del deceso.

Línea de ayuda

Si tú o alguien que conoces está pasando por una crisis emocional o tiene pensamientos de hacerse daño, es importante buscar apoyo inmediato con familiares, amistades, profesionales de la salud o los servicios de emergencia a los números 911 y 075. Hablar con alguien puede marcar una diferencia importante.