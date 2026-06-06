Hombre es localizado tirado en el piso, en Dolores del Río, con fuerte dolor abdominal

Elementos de seguridad y paramédicos atendieron a un hombre que fue localizado tirado en la vía pública en la Zona Centro de la ciudad de Durango, luego de que ciudadanos reportaran que presentaba molestias físicas y requería atención médica.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 12:30 horas del viernes 5 de junio sobre el bulevar Dolores del Río, donde se recibió un reporte canalizado por el sistema de emergencias C-5 sobre una persona tendida en la vía pública.

Al arribar al lugar, los oficiales se entrevistaron con Juana, de 54 años de edad, quien informó que observó a un hombre recostado en la calle mientras se quejaba de un fuerte dolor en el estómago.

Los agentes se acercaron al afectado, quien se identificó como Carlos Montoya Amezcua; sin embargo, debido a que se encontraba alterado, no proporcionó más datos personales a las autoridades.

Ante la situación, se solicitó el apoyo de una ambulancia para brindarle atención prehospitalaria y descartar alguna complicación médica que pusiera en riesgo su integridad.

Minutos después arribó una unidad de la Cruz Roja Mexicana, cuyos paramédicos valoraron al hombre y determinaron su traslado al Hospital General 450, donde recibiría atención médica especializada y una evaluación más detallada de su estado de salud.