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Hombre es localizado tirado en el piso, en Dolores del Río, con fuerte dolor abdominal

Paramédicos prestaron atención y lo trasladaron a un hospital.

Hombre es localizado tirado en el piso, en Dolores del Río, con fuerte dolor abdominal

Hombre es localizado tirado en el piso, en Dolores del Río, con fuerte dolor abdominal

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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Elementos de seguridad y paramédicos atendieron a un hombre que fue localizado tirado en la vía pública en la Zona Centro de la ciudad de Durango, luego de que ciudadanos reportaran que presentaba molestias físicas y requería atención médica.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 12:30 horas del viernes 5 de junio sobre el bulevar Dolores del Río, donde se recibió un reporte canalizado por el sistema de emergencias C-5 sobre una persona tendida en la vía pública.

Al arribar al lugar, los oficiales se entrevistaron con Juana, de 54 años de edad, quien informó que observó a un hombre recostado en la calle mientras se quejaba de un fuerte dolor en el estómago.

Los agentes se acercaron al afectado, quien se identificó como Carlos Montoya Amezcua; sin embargo, debido a que se encontraba alterado, no proporcionó más datos personales a las autoridades.

Ante la situación, se solicitó el apoyo de una ambulancia para brindarle atención prehospitalaria y descartar alguna complicación médica que pusiera en riesgo su integridad.


Minutos después arribó una unidad de la Cruz Roja Mexicana, cuyos paramédicos valoraron al hombre y determinaron su traslado al Hospital General 450, donde recibiría atención médica especializada y una evaluación más detallada de su estado de salud.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: EMERGENCIAS hombre, atención, fuerte, dolor

               

                
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