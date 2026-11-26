Un hombre que presuntamente escapó de un centro de rehabilitación de adicciones protagonizó un altercado en la zona Centro de la ciudad de Durango, situación que requirió la intervención de elementos de la Policía Municipal.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 14:00 horas del miércoles 25 de noviembre, en el cruce de las calles Progreso y Pino Suárez, en las inmediaciones de una joyería.

Elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública (DMSP) realizaban un recorrido de vigilancia a pie cuando observaron a un hombre, identificado como Héctor Axel, de 34 años de edad, quien mantenía una actitud agresiva hacia otra persona.

Al intervenir, los uniformados se entrevistaron con un encargado de turno del Centro de Terapia y Consejería en Adicciones Belmont, quien manifestó que el individuo se encontraba internado en dicho establecimiento y que había escapado de sus instalaciones.

Los agentes municipales apoyaron al personal del centro de rehabilitación para controlar la situación, tras lo cual los trabajadores se hicieron cargo del hombre para llevarlo de regreso a las instalaciones de la clínica.