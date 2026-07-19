Hombre está grave en el HG450 tras autolesionarse en Pueblo Nuevo

Un hombre fue ingresado la tarde de este sábado al Hospital General 450 de la ciudad de Durango, luego de sufrir una autolesión en un hecho registrado en la zona serrana del municipio de Pueblo Nuevo.

El ingreso al nosocomio fue reportado alrededor de las 18:45 horas, lo que movilizó a elementos de la Policía Investigadora de Delitos, quienes acudieron para tomar conocimiento del caso e iniciar las diligencias correspondientes.

De acuerdo con la información recabada por las autoridades, el lesionado fue identificado con las inciales M.A.B.M., de 29 años, originario de la localidad de Otaez. Su estado de salud fue reportado como grave debido a un severo trauma facial.

Durante las investigaciones, los agentes entrevistaron a Ezequiel, de 30 años, quien manifestó ser amigo del lesionado y explicó que ambos trabajan como vaqueros en un rancho ubicado en los límites entre Durango y Sinaloa.

Según su testimonio, alrededor de las 13:00 horas se encontraban arreando ganado cuando el lesionado comenzó a expresar comentarios relacionados con un profundo malestar emocional. Momentos después, atentó contra su propia vida.

Tras lo ocurrido, su acompañante lo trasladó en una camioneta hasta la localidad de La Ciudad, perteneciente al municipio de Pueblo Nuevo, donde fue entregado a personal de una ambulancia que continuó con el traslado de emergencia al Hospital General 450, en la capital del estado.

El personal médico que lo recibió le diagnosticó trauma facial severo y lo mantiene bajo atención especializada, mientras la Fiscalía General del Estado de Durango abrió la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer las circunstancias del hecho.

LÍNEA DE AYUDA

Si tú o alguien que conoces está pasando por una crisis emocional o tiene pensamientos de hacerse daño, es importante buscar ayuda de inmediato. Puedes comunicarte al 911 en caso de una emergencia o al 075 para recibir orientación y apoyo psicológico. Hablar con un familiar, un amigo o un profesional de la salud mental también puede marcar la diferencia.