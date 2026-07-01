Hombre está grave tras intentar autolesionarse en hogar del ejido Benito Juárez

Un hombre fue ingresado la tarde de este martes al Hospital General 450 de la ciudad de Durango, luego de resultar gravemente lesionado al atentar contra su propia vida, hecho ocurrido en un domicilio del ejido Benito Juárez.

El reporte de ingreso al nosocomio se registró alrededor de las 17:00 horas. La víctima fue identificada posteriormente con las iniciales H.G.H.S., quien fue trasladado de emergencia por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana tras recibir atención prehospitalaria en el lugar de los hechos.

De acuerdo con la información obtenida, entró un reporte al sistema de emergencias 911 sobre una persona lesionada en una vivienda en el ejido antes mencionado, por lo que corporaciones de seguridad y personal de auxilio acudieron al sitio.

Al arribar, los agentes localizaron indicios relacionados con el hecho, mismos que fueron integrados a la carpeta de investigación correspondiente.

Familiares de la víctima proporcionaron información a los investigadores sobre el contexto previo a lo ocurrido. Las autoridades mantienen bajo reserva los detalles de carácter personal mientras continúan con las indagatorias.

El personal médico del Hospital General 450 informó que el paciente ingresó y su estado de salud fue reportado como grave, con pronóstico reservado debido a la magnitud de las lesiones.

Asimismo, la Fiscalía General del Estado de Durango tomó conocimiento del caso y abrió la investigación correspondiente. En el domicilio también fue localizado un recado póstumo que quedó asegurado como parte de las evidencias.

LÍNEA DE AYUDA

Si tú o alguien que conoces está pasando por un momento difícil o presenta señales de crisis emocional, buscar apoyo oportuno puede marcar una diferencia. Acudir a familiares, amistades, profesionales de la salud mental o comunicarse con los servicios de emergencia y atención psicológica disponibles puede ser un primer paso para recibir ayuda, razón por la cual ponen a disposición los números 911 y 075.