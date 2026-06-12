Hombre fallece luego de sufrir caída en Gómez Palacio; previamente, había tenido alucinaciones

Un hombre perdió la vida en el ejido Las Macitas, en el municipio de Gómez Palacio, luego de permanecer varias horas con secuelas de una fuerte caída que le provocó un traumatismo craneoencefálico y múltiples golpes en distintas partes del cuerpo.

El fallecido fue identificado como Lauro Cuevas Bailón, de 63 años de edad, quien tenía su domicilio en dicha comunidad rural. Su deceso fue confirmado la mañana de este jueves por personal de la Cruz Roja Mexicana que acudió a su vivienda tras un llamado de auxilio realizado por familiares.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, los hechos que derivaron en su muerte ocurrieron durante la tarde del miércoles 10 de junio, cuando el sexagenario se encontraba en el exterior de su domicilio.

Una vecina, identificada como Claudia Lorena, manifestó que observó al hombre comportándose de manera errática y presuntamente bajo los efectos de alguna sustancia, incluso golpeándose la cabeza con un martillo.

Momentos después, según la narrativa de los hechos, Lauro Cuevas realizaba labores en un tejaban donde subía bloques de concreto. En determinado momento perdió el equilibrio y cayó al suelo, impactándose fuertemente la cabeza contra uno de los materiales de construcción.

Tras el accidente, su esposa, Gloria, solicitó apoyo al sistema de emergencias 911. Paramédicos acudieron al lugar y trasladaron al lesionado para recibir atención médica; sin embargo, posteriormente fue dado de alta de manera voluntaria.

La mañana del jueves, alrededor de las 09:00 horas, la mujer intentó despertarlo para que desayunara, pero al notar que no respondía, solicitó nuevamente la presencia de los cuerpos de auxilio. Al arribar, los socorristas confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Autoridades ministeriales tomaron conocimiento del caso e iniciaron las diligencias correspondientes. De manera preliminar, se informó que el hoy occiso padecía episodios de alucinaciones relacionados con el consumo de sustancias, situación que también forma parte de las investigaciones para esclarecer las circunstancias exactas de su fallecimiento.