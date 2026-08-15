Hombre fallece tras ataque de perro pitbull; aparentemente habría molestado al canino

Un hombre de aproximadamente 50 años de edad perdió la vida después de ser atacado por un perro de raza pitbull en las inmediaciones del paradero de Indios Verdes, al norte de la Ciudad de México.

¿Cómo ocurrió el ataque en Indios Verdes?

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima sería una persona en posible situación vulnerable que se encontraba en los pasillos correspondientes al andén K del paradero de Indios Verdes.

Información preliminar señala que el hombre presuntamente se acercó al perro, que permanecía sujeto a un poste, y habría ocurrido alguna interacción antes de que el animal lo atacara .

Sin embargo, las circunstancias exactas que provocaron la agresión continúan bajo investigación y hasta el momento las autoridades no han establecido de manera definitiva cómo comenzaron los hechos.

El ataque habría provocado una lesión de gravedad en la zona del cuello de la víctima. Al percatarse de lo sucedido, personas presentes en el lugar solicitaron apoyo de las autoridades.

Policías capitalinos acudieron al sitio y pidieron la presencia de servicios médicos. Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) valoraron al hombre y determinaron que había fallecido debido a las heridas sufridas.

Fiscalía de CDMX investiga la muerte del hombre

Tras el fallecimiento, personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México acudió a Indios Verdes para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones sobre lo ocurrido.

La identidad de la víctima no había sido revelada públicamente durante las primeras horas posteriores al incidente. De manera preliminar únicamente se informó que se trataría de un hombre de alrededor de 50 años y en posible situación vulnerable.

Las autoridades deberán establecer la mecánica completa de los hechos, identificar al propietario o responsable del animal y determinar si existe alguna responsabilidad adicional relacionada con las condiciones en las que se encontraba el perro.