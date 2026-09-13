Hombre fue a encontrarse con una mujer, pero fue golpeado y despojado de sus pertenencias

Un hombre fue golpeado y despojado de un teléfono celular, dinero en efectivo y hasta una motosierra, luego de acudir durante la madrugada a encontrarse con una mujer en la colonia Felipe Ángeles, de la ciudad de Durango.

El hecho fue reportado poco después de las 06:00 horas de este domingo 13 de septiembre, sobre la calle Perfecto Morales, cerca de Diego Rivera, lo que generó la movilización de elementos de distintas corporaciones de seguridad.

El afectado fue identificado como Daniel, quien explicó a los agentes que previamente había acordado encontrarse con una mujer en dicho punto, por lo que acudió al lugar para verla.

Sin embargo, la mujer llegó acompañada de un hombre y, según la versión proporcionada por Daniel, este último lo bajó del vehículo y comenzó a golpearlo, mientras que posteriormente fue despojado de varias de sus pertenencias.

La víctima señaló que los involucrados se llevaron su teléfono celular, una cantidad de dinero en efectivo que no pudo precisar y una motosierra, para después retirarse del sitio. El afectado aseguró a las autoridades que sabe dónde vive la mujer con la que había acordado encontrarse.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal y personal del grupo especializado en robos de la Fiscalía General del Estado de Durango, quienes recabaron la información proporcionada por el afectado para establecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

Finalmente, Daniel recibió indicaciones para acudir ante el Agente del Ministerio Público para presentar la denuncia correspondiente, con la finalidad de iniciar las investigaciones con el fin de tratar de identificar y localizar a las personas señaladas por el robo.