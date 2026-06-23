Hombre fue apuñalado el sábado en Guadalupe Victoria; se atendió hasta el lunes y está delicado

Un hombre ingresó la tarde de este lunes al Hospital General 450 de la ciudad de Durango tras ser trasladado desde el municipio de Guadalupe Victoria por una lesión producida con arma blanca.

El lesionado fue identificado como Mario Alberto Fernández, de 31 años de edad, quien inicialmente fue reportado únicamente como herido por arma blanca, sin que se proporcionaran mayores detalles sobre la agresión.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado de Durango se entrevistó con Margarita, de 51 años de edad y con domicilio en la comunidad de Juan Aldama, municipio de Guadalupe Victoria, quien narró cómo ocurrieron los hechos.

La mujer explicó que el pasado sábado 20 de junio, alrededor de las 16:00 horas, se encontraba en su domicilio cuando escuchó que su hijo discutía con su vecino, identificado como José Luis, situación que derivó en una riña a golpes.

Según su declaración, durante el altercado arribaron más personas y uno de los presentes, a quien identificó como Juan José, presuntamente agredió a Mario por la espalda con una navaja para luego retirarse del lugar.

La madre del lesionado señaló que en ese momento desconocían que Mario había sido herido con el arma blanca y fue hasta este lunes cuando el propio afectado le comentó que creía haber sido apuñalado.

Ante ello, decidió trasladarlo al Hospital del IMSS No. 20 de Guadalupe Victoria, de donde fue canalizado al Hospital General 450 debido a la gravedad de sus lesiones.

De acuerdo con el diagnóstico emitido por el doctor en turno, Mario Alberto Fernández presenta policontusiones y traumatismo cerrado de tórax, además de permanecer en estado de salud delicado y en espera de la realización de estudios médicos complementarios, mientras las autoridades investigan las circunstancias de la agresión.