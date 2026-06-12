Hombre fue atacado por alacranes en la colonia Morga; policías lo auxiliaron

Durante la madrugada de este viernes, elementos de la Policía Municipal auxiliaron a un hombre de 56 años de edad, que se encontraba tendido en la vía pública.

Los hechos ocurrieron en la colonia Morga, presuntamente tras haber sufrido dos picaduras de alacrán en la espalda.

De acuerdo con el reporte, un familiar solicitó apoyo a los agentes en la zona de Puerto de Ensenada y Zacatecas.

Los oficiales brindaron ayuda inmediata y trasladaron a José Cruz Morales al Hospital Materno Infantil, donde ingresó al área especializada para recibir el antídoto y la atención médica correspondiente.