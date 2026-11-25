Un hombre terminó en el área de urgencias del Hospital General de Gómez Palacio, luego de resultar lesionado por un proyectil de arma de fuego cuando regresaba de un baile.

El hecho ocurrió durante los primeros minutos del martes, cuando el afectado se dirigía a su domicilio, ubicado en el ejido San Felipe, del municipio de Gómez Palacio.

El lesionado fue identificado como Eduardo Torres Campos, de 29 años de edad, quien había acudido a un baile en el ejido San Toña.

De acuerdo con lo relatado por su esposa, Griselda Barrientos, aproximadamente a las 00:15 horas Eduardo llegó a su vivienda cubierto de sangre.

El hombre le explicó que, mientras regresaba del baile y atravesaba por un terreno de cultivo, repentinamente sintió un golpe en el hombro izquierdo , donde posteriormente advirtió que presentaba una lesión.

Ante las condiciones en las que se encontraba, se solicitó el apoyo de la Cruz Roja Mexicana, cuyos paramédicos lo trasladaron al Hospital General de Gómez Palacio.

Elementos de la Policía Investigadora de Delitos acudieron al nosocomio, donde corroboraron que Eduardo presentaba una herida producida por proyectil disparado por arma de fuego en el hombro izquierdo, sin orificio de salida.