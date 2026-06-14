Hombre termina con su vida en zona de labores de Villa Unión, Poanas

Autoridades ministeriales tomaron conocimiento del fallecimiento de un hombre de 56 años de edad, ocurrido la mañana de este sábado en un predio conocido como Pozo 13, en la comunidad de Villa Unión, en el municipio de Poanas.

El hoy occiso fue identificado con las iniciales M.C.G., de 56 años, quien fue localizado sin vida en un área de labores de campo , ubicada pasando la colonia El Paraíso.

De acuerdo con la información recabada, alrededor de las 11:30 horas, elementos de Seguridad Pública notificaron a las autoridades ministeriales sobre la presencia de una persona sin signos vitales en el lugar, por lo que se trasladaron para tomar conocimiento de los hechos.

En el sitio, familiares informaron que previamente el hombre había realizado una llamada telefónica a su hija, quien acudió al lugar acompañada de otros familiares tras recibir el aviso.

Al arribar, sus familiares lo encontraron inconsciente, víctima de autolesión, abajo de un árbol, e intentaron auxiliarlo, por lo que solicitaron la presencia de paramédicos de la Cruz Roja; sin embargo, al ser valorado, se confirmó que ya no contaba con signos vitales.

Los familiares señalaron a las autoridades que el hoy occiso enfrentaba problemas relacionados con el consumo de alcohol y sustancias, además de que anteriormente había expresado ideas suicidas.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Durango realizó las diligencias correspondientes e inició la carpeta de investigación para determinar las circunstancias del deceso y efectuar los procedimientos legales de rigor.

LÍNEA DE AYUDA

Si usted o alguien que conoce está pasando por una crisis emocional o tiene pensamientos de hacerse daño, puede buscar ayuda inmediata. En México está disponible la Línea de la Vida, las 24 horas del día, en el teléfono 800 911 2000. Ante una emergencia, también puede llamar al 911 o 075.