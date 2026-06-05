Hombre fue golpeado en la colonia PRI; agresor se apoderó de su celular y escapó

Un hombre denunció haber sido víctima del robo de su teléfono celular luego de una discusión y presunta agresión ocurrida la noche del jueves en la colonia PRI, en la ciudad de Durango.

El incidente fue reportado alrededor de las 20:00 horas, lo que movilizó a elementos preventivos.

Al arribar al lugar, ubicado sobre la calle Ángel Tejada Espino, los agentes se entrevistaron con Juan Manuel "N", de 57 años de edad, quien relató que momentos antes sostuvo un altercado con una persona a la que identificó como Guadalupe.

Según la versión del afectado, durante la confrontación fue objeto de agresiones verbales y físicas. En medio de los hechos, su teléfono celular cayó al suelo y presuntamente fue tomado por el señalado.

El denunciante indicó a los oficiales que su principal interés era recuperar el aparato telefónico, por lo que en ese momento manifestó que no deseaba proceder legalmente en contra de la persona señalada.

Los elementos de seguridad realizaron una búsqueda en los alrededores; sin embargo, al momento de su llegada el presunto responsable ya no se encontraba en el sitio.

Ante esta situación, los agentes orientaron al afectado sobre los procedimientos a seguir en caso de que decidiera presentar una denuncia formal ante las autoridades competentes.

El caso quedó registrado en el informe policial correspondiente, mientras que las autoridades exhortaron a la ciudadanía a reportar de inmediato cualquier hecho delictivo para facilitar la localización de los responsables y la recuperación de bienes sustraídos.