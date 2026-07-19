Hombre fue golpeado tras salir de un bar del Centro de Durango; lo reportan delicado de salud

Un hombre fue hospitalizado durante la madrugada de este domingo luego de ser víctima de una agresión colectiva cuando salía de un establecimiento ubicado en el Centro Histórico de la ciudad de Durango. Como consecuencia de la golpiza, sufrió diversas lesiones que mantienen delicado su estado de salud.

El ingreso del lesionado al Hospital General 450 fue reportado alrededor de las 03:00 horas, lo que movilizó a elementos de la Policía Investigadora de Delitos para tomar conocimiento de los hechos e iniciar las diligencias correspondientes.

La víctima fue identificada como Roberto Montelongo Martínez, de 38 años de edad, con domicilio en la colonia Asentamientos Humanos.

Durante la entrevista con las autoridades, relató la forma en que ocurrieron los hechos. De acuerdo con su versión, aproximadamente a las 02:00 horas salió de un bar denominado "La Oficina", ubicado sobre la calle Negrete, en la zona centro de la capital duranguense, cuando fue interceptado por un grupo de alrededor de diez hombres.

El afectado señaló que los sujetos, sin mediar palabra, comenzaron a golpearlo en repetidas ocasiones, provocándole diversas lesiones en distintas partes del cuerpo antes de retirarse del lugar.

Personas que presenciaron la agresión solicitaron apoyo al número de emergencias 911, por lo que minutos después acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes le brindaron los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron al Hospital General 450.

El personal médico que lo recibió le diagnosticó fractura de nariz, traumatismo craneoencefálico moderado, múltiples heridas en el rostro y una lesión de aproximadamente seis centímetros en el antebrazo izquierdo , por lo que su estado de salud fue reportado como delicado.

La Fiscalía General del Estado de Durango abrió la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer la agresión, identificar a los presuntos responsables y determinar el móvil del ataque ocurrido durante la madrugada en el primer cuadro de la ciudad.