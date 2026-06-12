Hombre fue navajeado en pleno Centro de Durango; agresor huyó, pero está identificado

El reporte de emergencia fue recibido alrededor de las 19:00 horas, cuando se informó sobre una persona herida en un brazo en el cruce de las calles Pasteur y Baca Ortiz.

Testigos indicaron que el afectado presentaba una lesión sangrante y requería atención médica inmediata.

De acuerdo con la información recabada por las autoridades, un comerciante ambulante señaló que observó al lesionado sentado en los escalones de una carnicería de la zona, acompañado por otras dos personas.

El testigo relató que los acompañantes del herido le solicitaron un teléfono celular para comunicarse al sistema de emergencias 911 y pedir una ambulancia. Sin embargo, al notar que el apoyo tardaba en llegar, decidieron abordar un taxi y trasladar por sus propios medios al lesionado.

Posteriormente, agentes investigadores confirmaron que el hombre ingresó al área de urgencias del Hospital General 450. El paciente fue identificado como Julio César Romero Saucedo, de 35 años, con domicilio en el barrio de Tierra Blanca.

Según la versión proporcionada por el propio afectado, los hechos ocurrieron horas antes cuando se encontraba sobre la calle Pasteur, momento en que un individuo al que únicamente conoce con el apodo de "Patula" se acercó y presuntamente lo atacó sin mediar palabra.

Tras la agresión, el lesionado buscó ayuda para recibir atención médica. Personal del nosocomio lo diagnosticó con una herida cortante de aproximadamente cuatro centímetros en tejidos blandos de uno de sus brazos.

Las autoridades tomaron conocimiento de los hechos e iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer la agresión y dar con el paradero del presunto responsable. El estado de salud del afectado fue reportado como estable.