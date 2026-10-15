Hombre furioso se lesiona al quebrar vidrio con el puño en Durango

Un varón de 26 años de edad se lesionó los nudillos de la mano derecha luego de golpear y romper el vidrio de una ventana durante un episodio de agresividad en un domicilio del fraccionamiento 20 de Noviembre II, en la ciudad de Durango.

El incidente fue reportado alrededor de las 19:00 horas del miércoles, en una vivienda de la zona de Retorno Sigma.

Al llegar, policías municipales fueron informados por una mujer de 49 años que su hijo se encontraba agresivo con integrantes de la familia y bajo los efectos del alcohol.

Los familiares indicaron que trasladarían al hombre por sus propios medios para que recibiera atención médica.

Los agentes orientaron a la reportante sobre los pasos para acudir ante la instancia correspondiente.