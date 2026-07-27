Hombre golpea y rocía gas pimienta a una mujer en la colonia Francisco Zarco

Una mujer denunció haber sido víctima de una agresión física y amenazas por parte de su vecino durante los primeros minutos de este lunes en la colonia Francisco Zarco. El presunto responsable logró escapar antes de la llegada de las corporaciones de seguridad.

El reporte fue recibido por el sistema de emergencias C5 alrededor de las 00:30 horas, lo que movilizó a elementos de la Policía Preventiva hasta un domicilio ubicado sobre la calle Francisco Villa, casi esquina con República de Uruguay.

En el lugar, los agentes se entrevistaron con Claudia Elizabeth, de 31 años de edad, quien manifestó que su vecino, identificado como Ricardo, de 45 años, se encontraba alterado en el exterior de su vivienda.

De acuerdo con el señalamiento de la afectada, al abrir la puerta de su domicilio el hombre le roció gas pimienta en el rostro y posteriormente la golpeó con el puño cerrado en el pómulo derecho. Además, presuntamente la amenazó con hacerle daño tanto a ella como a su familia.

La denunciante indicó a los policías que el señalado cuenta con una orden de restricción relacionada con su domicilio. Sin embargo, tras la agresión, el individuo huyó con rumbo desconocido antes de que arribara la patrulla.

Los elementos preventivos realizaron un recorrido por las calles aledañas con el propósito de localizar al presunto agresor, pero la búsqueda no dio resultados. Finalmente, orientaron a la mujer para que acudiera a la Fiscalía General del Estado de Durango a presentar la denuncia correspondiente y le recomendaron comunicarse de inmediato al 911 en caso de que el hombre regresara al lugar.