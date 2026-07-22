Hombre herido de bala es internado en el HG450; el hecho ocurrió en Pueblo Nuevo

Un hombre ingresó la mañana de este martes al Hospital General 450 de la ciudad de Durango tras resultar lesionado por un proyectil disparado por arma de fuego en el municipio de Pueblo Nuevo.

El afectado fue identificado como Andrés Pérez García, de 37 años de edad, quien presentó una herida de bala en el pie derecho, de acuerdo con el reporte del ingreso hospitalario.

Los hechos fueron reportados alrededor de las 06:45 horas de este martes 21 de julio.

Debido a la lesión, el hombre fue trasladado desde la cabecera municipal de El Salto hasta la capital del estado para recibir atención médica especializada.

Hasta el momento no se ha informado cómo ocurrieron los hechos en los que Andrés resultó herido, ni si existe alguna persona detenida en relación con el caso.

Las autoridades correspondientes mantienen las investigaciones para esclarecer las circunstancias en que se registró la agresión y determinar las responsabilidades que correspondan.