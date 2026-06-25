Hombre ingresa al HG450 con quemaduras en el rostro tras manipular gasolina

Un hombre de 31 años de edad ingresó la noche del miércoles al Hospital General 450 de Durango tras sufrir quemaduras de segundo grado en el rostro, presuntamente provocadas por un flamazo mientras realizaba maniobras con gasolina.

El reporte fue recibido a las 20:31 horas de este miércoles por las corporaciones de seguridad, luego de que personal del nosocomio notificó el ingreso de Héctor Iván Quiñonez Anaya.

De acuerdo con las primeras indagatorias, el incidente ocurrió alrededor de las 19:30 horas en el crucero de bulevar Primo de Verdad y bulevar Durango.

Según la declaración del lesionado ante agentes investigadores, mientras manipulaba combustible se registró una combustión repentina que le alcanzó el rostro . Personas que se encontraban en el lugar le brindaron auxilio y solicitaron apoyo al 911.

Paramédicos de la Cruz Roja lo trasladaron al hospital, donde fue diagnosticado con lesiones de segundo grado y permanece bajo observación médica, con estado de salud reportado como estable.