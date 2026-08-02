Hombre ingresa al HG450 dos días después de presunta agresión en la colonia Mayagoitia

Un hombre ingresó este sábado al Hospital General 450 para recibir atención médica, luego de presentar diversas lesiones que, según su versión, sufrió durante una agresión ocurrida hace dos días en la colonia Mayagoitia, en la ciudad de Durango.

El reporte fue recibido alrededor de las 12:20 horas por parte del Nodo de Interconexión y Telecomunicaciones (NIT) del C5, que notificó a las autoridades sobre el ingreso de una persona lesionada por golpes al citado nosocomio, ubicado sobre el bulevar José María Patoni.

Al arribar al hospital, los agentes investigadores se entrevistaron con quien se identificó como Raúl García Aldaco, de 59 años de edad , vecino de la colonia Mayagoitia, quien relató que los hechos ocurrieron aproximadamente a las 23:00 horas del pasado jueves 30 de julio.

De acuerdo con su testimonio, esa noche se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas en el exterior de su domicilio cuando un hombre desconocido pasó por el lugar y, sin que existiera discusión o provocación aparente, comenzó a golpearlo en repetidas ocasiones.

El afectado explicó que, tras la agresión, logró ingresar a su vivienda y decidió no solicitar atención médica de inmediato. Sin embargo, conforme transcurrieron las horas, comenzó a sentir mayores molestias físicas, por lo que este sábado optó por trasladarse por sus propios medios al Hospital General 450.

Personal médico del nosocomio valoró al paciente y le diagnosticó policontusiones, reportando que su estado de salud se mantenía estable al momento de la atención.

Las autoridades tomaron conocimiento del caso e iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido, mientras que el lesionado manifestó desconocer la identidad de su agresor, por lo que las investigaciones continuarán para tratar de establecer su paradero.