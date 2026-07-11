Hombre ingresa al HG450 tras presunta agresión de familiares

Un hombre fue ingresado durante la madrugada de este sábado al Hospital General 450 de la ciudad de Durango, luego de haber sido presuntamente agredido físicamente por familiares.

El reporte del nosocomio se recibió alrededor de las 05:15 horas, cuando personal de vigilancia informó sobre el ingreso de Valentín Aguilar Flores, de 52 años de edad, quien llegó para recibir atención médica por las lesiones que presentaba.

De acuerdo con la información disponible, las heridas fueron consecuencia de una agresión física; sin embargo, no se precisó el lugar donde ocurrieron los hechos ni el tipo de lesiones que sufrió el afectado.

Las autoridades correspondientes tomaron conocimiento del ingreso del paciente y realizarán las investigaciones necesarias para esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades que correspondan.