Hombre ingresa al HG450 tras volcadura en Vicente Guerrero; pidió alta para atenderse en particular

Un hombre ingresó durante la noche del jueves al Hospital General 450, en la ciudad de Durango, luego de resultar lesionado en una volcadura registrada en el municipio de Vicente Guerrero.

El paciente fue identificado como Jaime Oropeza Ornelas, de 57 años de edad, quien llegó aproximadamente a las 20:45 horas del jueves 3 de septiembre para solicitar atención médica por las lesiones sufridas en el accidente.

De acuerdo con el reporte, el percance ocurrió en Vicente Guerrero; sin embargo, hasta el momento no se proporcionaron mayores detalles sobre el lugar exacto, el vehículo involucrado o las circunstancias que provocaron la volcadura.

Al acudir las autoridades al Hospital General 450 para verificar el ingreso, personal de Trabajo Social informó que Jaime ya no se encontraba en el lugar.

Se indicó que aproximadamente a las 21:10 horas solicitó su alta voluntaria y se retiró por sus propios medios, pues decidió acudir a un hospital particular para recibir atención médica.