Hombre ingresa al Hospital 450 tras ser agredido con arma blanca y se retira por alta voluntaria

Un hombre ingresó durante la noche de este viernes al Hospital General 450, en la ciudad de Durango, luego de resultar lesionado durante una agresión en la que presuntamente fue utilizada un arma blanca.

El paciente fue identificado como Edgar Rafael Méndez Mena, de 36 años de edad, quien llegó al área hospitalaria cerca de las 22:00 horas del viernes 4 de septiembre para solicitar atención médica por las lesiones que presentaba.

Minutos después, personal del C5 notificó a las autoridades sobre el ingreso del hombre, por lo que elementos de seguridad se trasladaron al Hospital General 450 para tomar conocimiento de lo ocurrido.

Sin embargo, cuando los agentes llegaron al nosocomio ya no encontraron al lesionado, situación por la cual solicitaron información al personal de seguridad del hospital.

Los trabajadores explicaron que Edgar Rafael había decidido retirarse bajo alta voluntaria, pues presuntamente manifestó que estaban tardando demasiado tiempo en brindarle atención.

Debido a que el hombre abandonó las instalaciones antes de la llegada de las autoridades, no fue posible entrevistarlo para conocer dónde ocurrió la agresión, quién habría sido el responsable o las circunstancias en las que resultó herido.

Hasta el momento tampoco se cuenta con información sobre la gravedad o ubicación de las lesiones que presentaba, por lo que únicamente quedó registrado su ingreso al Hospital General 450 y posterior salida voluntaria.