Hombre intenta evadir orden de aprehensión y casi atropella a agente de la Fiscalía en Durango

Un hombre fue detenido en la colonia Niños Héroes, de la ciudad de Durango, luego de que presuntamente intentó evadir una orden de aprehensión y, durante la intervención, habría tratado de embestir con una camioneta a una elemento de la Fiscalía General del Estado de Durango (FGED).

Los hechos se registraron aproximadamente a las 19:15 horas, cuando personal de Mandamientos Judiciales de la Policía Investigadora de Delitos (PID) acudió a la calle Francisco Márquez para cumplimentar una orden judicial.

El hombre fue identificado como Hugo Elier, de 40 años, empleado de un aserradero y con domicilio en la misma colonia Niños Héroes, quien era requerido por un Juez de Control.

De acuerdo con el reporte, al percatarse de la presencia de los agentes, el señalado subió a un vehículo particular y presuntamente intentó ponerlo en marcha con la intención de atropellar a una agente de la Fiscalía que participaba en el operativo.

Ante la situación, los elementos solicitaron apoyo a través de la cabina de radio y del C5, por lo que otras unidades de la corporación se trasladaron hasta el lugar para reforzar la intervención y evitar que el hombre escapara.

Después de varios minutos de diálogo, Hugo Elier accedió a bajar del vehículo, momento en que los agentes lograron asegurarlo sin que se reportaran personas lesionadas. Posteriormente, fue trasladado a las instalaciones de la FGED para realizar los trámites correspondientes.

La orden de aprehensión fue girada por su probable responsabilidad en los delitos de violencia familiar agravada y lesiones. Una vez cumplimentado el mandamiento judicial, el detenido quedó a disposición del Juez de Control en turno, quien determinará su situación jurídica.