Hombre intentó mover un automóvil y terminó prensado contra una traila en Durango

Un hombre resultó lesionado durante la noche del domingo 25 de octubre, luego de que un automóvil que intentaba mover avanzara sin control y terminara empujándolo contra una traila estacionada, en hechos registrados en la colonia Tierra y Libertad, de la ciudad de Durango.

El afectado fue identificado como Edgar Javier Sánchez Almaraz, de 42 años de edad, quien ingresó al Hospital General 450 alrededor de las 22:15 horas, para recibir atención médica por una lesión que sufrió al quedar atrapado entre ambas unidades.

De acuerdo con la información proporcionada por el propio lesionado a las autoridades, el accidente ocurrió aproximadamente a las 20:30 horas, cuando se encontraba afuera de su domicilio, ubicado en la calle 23 de Mayo, donde pretendía acomodar un automóvil propiedad de su hermana.

El hombre explicó que la unidad se encontraba estacionada en una pendiente, cerca de una traila, y que al intentar moverla no logró detenerla con el sistema de frenos, por lo que el vehículo comenzó a desplazarse sin control debido a la inclinación de la calle.

Ante esta situación, Edgar Javier intentó ponerse a salvo; sin embargo, durante la maniobra quedó enganchado con la traila, mientras que el automóvil continuó avanzando hasta empujarlo contra la estructura de la unidad de carga, provocándole una lesión en el costado derecho de su cuerpo.

Tras el accidente, el afectado logró trasladarse por sus propios medios al Hospital General 450, donde fue valorado por personal médico, que le diagnosticó una herida de tejidos blandos en la región del glúteo derecho, sin que se reportaran otras lesiones de gravedad.

Finalmente, después de recibir la atención correspondiente, Edgar Javier fue dado de alta del nosocomio, al determinarse que su estado de salud permitía continuar con su recuperación fuera del hospital. El incidente quedó registrado como un hecho vial de tipo atropellamiento, ocurrido de manera accidental mientras intentaba acomodar el vehículo.