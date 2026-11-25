Por intervenir en defensa de una mujer que era agredida verbalmente por su pareja sentimental, un hombre terminó con tres heridas producidas por arma blanca, durante la noche del martes en la capital duranguense.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 19:00 horas, en la calle Ricardo Flores Magón, de la colonia J. Guadalupe Rodríguez, en las inmediaciones de una tienda de abarrotes.

El lesionado fue identificado como Antonio Soto Morones, de 34 años de edad, vecino del citado asentamiento, quien se encontraba platicando con la encargada del establecimiento, ubicado frente a su domicilio.

De acuerdo con el testimonio del afectado, en determinado momento llegó la pareja sentimental de la mujer y comenzó a agredirla verbalmente, situación ante la cual decidió intervenir para pedirle que dejara de molestarla.

La intervención de Antonio provocó el enojo del sujeto, quien presuntamente sacó de entre sus ropas un cuchillo y lo agredió, para posteriormente retirarse del lugar.

Técnicos en Urgencias Médicas de la Cruz Roja Mexicana acudieron para brindarle los primeros auxilios al lesionado y posteriormente trasladarlo al Hospital General 450, donde fue ingresado al área de urgencias.

Elementos de la Policía Investigadora de Delitos acudieron al nosocomio para entrevistarse con Antonio, quien fue diagnosticado con heridas por arma blanca en el tórax, tríceps izquierdo y parte baja del abdomen, y cuyo estado de salud fue reportado como estable.