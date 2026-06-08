Hombre irrumpe en vivienda de la colonia Guadalupe y agrede sexualmente a una mujer

Una mujer reportó a las autoridades un presunto caso de abuso sexual ocurrido durante la madrugada de este domingo en la colonia Guadalupe de la ciudad de Durango, luego de que un desconocido ingresara a un domicilio particular.

De acuerdo con el reporte recibido alrededor de la 01:30 horas, los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada sobre la calle Héroes de Nacozari, en la colonia antes mencionada. La denunciante señaló que un hombre entró sin autorización al inmueble mientras las ocupantes se encontraban descansando.

Según la versión proporcionada, el sujeto ingresó hasta una de las habitaciones y presuntamente realizó tocamientos indebidos a una mujer que se encontraba en el lugar, situación que provocó que la víctima comenzara a pedir ayuda a gritos.

Al escuchar los gritos, el presunto responsable abandonó de inmediato la habitación y salió corriendo del domicilio antes de que pudiera ser retenido por los moradores o vecinos del sector.

La reportante describió al individuo como una persona de aproximadamente 1.80 metros de estatura, tez morena, quien vestía pantalón blanco, tenis del mismo color y una chamarra gris con capucha al momento de los hechos.

Tras el reporte, corporaciones de seguridad fueron alertadas para realizar recorridos en la zona y tratar de localizar al sospechoso, mientras que el caso quedó sujeto a las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido y determinar responsabilidades.