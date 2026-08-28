Hombre le dispara a un adolescente en la colonia Arturo Gámiz y escapa en un Altima rojo

Un adolescente de 15 años de edad resultó lesionado por un disparo de arma de postas durante la mañana del jueves, en la colonia Arturo Gámiz, de la ciudad de Durango ; el presunto agresor logró escapar.

El hecho fue reportado aproximadamente a las 09:00 horas del 27 de agosto, en la calle Ricardo Flores Magón, cerca del bulevar José María Patoni, donde familiares del menor solicitaron ayuda a través del número de emergencias.

Según la información recopilada, un hombre llegó hasta el lugar donde se encontraba el adolescente y, por circunstancias que hasta el momento se desconocen, presuntamente accionó un arma de postas en su contra.

El menor resultó con una lesión en el brazo derecho y permanecía consciente después de la agresión , aunque presentaba sangrado, por lo que se solicitó la presencia de los cuerpos de emergencia para que recibiera atención médica.