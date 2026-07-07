Hombre lesionado ingresa al HG450; aparentemente fue atropellado

Un hombre ingresó la noche de este lunes al Hospital General 450 con diversas lesiones y un traumatismo craneoencefálico, luego de ser localizado herido en el fraccionamiento San Isidro. Las autoridades investigan si sus lesiones fueron consecuencia de un atropellamiento.

El reporte fue recibido poco después de las 22:00 horas, cuando personal del hospital notificó el ingreso de un paciente lesionado. Elementos de seguridad acudieron al nosocomio para tomar conocimiento del caso.

El lesionado fue identificado como Óscar Osiel Muñoz Reyes, de 43 años, quien relató que alrededor de las 21:00 horas caminaba por calles del fraccionamiento San Isidro cuando perdió el conocimiento y ya no recuerda lo que ocurrió.

El hombre señaló que únicamente recuerda haber despertado cuando era atendido por paramédicos de la Cruz Roja, quienes lo trasladaron de urgencia al Hospital General 450 para recibir atención médica.

Tras la valoración inicial, los médicos le diagnosticaron múltiples golpes y un traumatismo craneoencefálico moderado. Además, debido al tipo de lesiones que presentaba, se indicó que estas podrían ser compatibles con un atropellamiento , por lo que permanece bajo observación y a la espera de estudios de rayos X.

Debido a que el afectado no pudo precisar cómo ocurrieron los hechos ni identificar a algún posible responsable, las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer el origen de las lesiones y determinar si se trató de un hecho de tránsito o de otra situación.