Hombre llega al IMSS de Durango con dos heridas de arma blanca; no reveló dónde fue atacado

Un hombre ingresó la tarde de este domingo a la Unidad de Medicina Familiar No. 49 del IMSS, en la ciudad de Durango, para recibir atención médica tras presentar dos lesiones producidas por arma blanca en el tórax.

El reporte fue emitido alrededor de las 17:00 horas desde el hospital ubicado en el fraccionamiento Real del Mezquital, luego de que el personal médico notificara el ingreso del paciente a las autoridades.

El lesionado fue identificado como José Manuel Anaya Atayde, de 41 años de edad, quien llegó por sus propios medios al nosocomio en busca de atención debido a las heridas que presentaba.

De acuerdo con la información disponible, el hombre no proporcionó detalles sobre el lugar donde ocurrió la agresión ni las circunstancias en las que resultó lesionado, por lo que se desconoce cómo sucedieron los hechos.

Las autoridades tomaron conocimiento del caso y será la Fiscalía General del Estado de Durango la encargada de realizar las investigaciones correspondientes para esclarecer el origen de la agresión y dar con el o los responsables.