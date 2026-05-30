Hombre llegó de trabajar y encontró su casa sin muebles; ocurrió en el Milenio 450

Un vecino del fraccionamiento Milenio 450 denunció un cuantioso robo a casa habitación luego de regresar de su jornada laboral y descubrir que delincuentes habían ingresado a su domicilio para llevarse diversos muebles y aparatos electrodomésticos.

Los hechos fueron reportados alrededor de las 18:00 horas de este viernes en una vivienda ubicada sobre la calle Gonzalo Salas Rodríguez, casi esquina con Universal, donde el afectado solicitó la presencia de las autoridades.

De acuerdo con el reporte realizado por Iván, al llegar a su domicilio observó que las puertas presentaban daños visibles, ya que presuntamente fueron forzadas y golpeadas hasta lograr abrirlas para ingresar al inmueble.

Al inspeccionar el interior de la vivienda, el propietario se percató de que los responsables habían sustraído diversos artículos de valor, entre ellos muebles, un colchón, una pantalla de televisión, un horno de microondas y una estufa.

El afectado señaló que apenas comenzaba a revisar los daños y pertenencias faltantes, por lo que no descartaba que la lista de objetos robados pudiera aumentar conforme realizara una inspección más detallada.

Elementos de seguridad tomaron conocimiento del caso y orientaron al denunciante para interponer la querella correspondiente ante la autoridad investigadora, que será la encargada de realizar las indagatorias para tratar de identificar y localizar a los responsables.