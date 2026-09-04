Hombre lleva a su padre al IMSS en Durango y lo deja solo; investigan posible abandono

Autoridades tomaron conocimiento del caso de un hombre que ingresó a una clínica del IMSS en la ciudad de Durango en condiciones que hicieron presumir una posible omisión de cuidados, por lo que se inició la revisión de las circunstancias en las que vive.

El paciente fue identificado como Juan de Dios "N", de 59 años de edad, quien señaló que vive solo en un domicilio de la colonia Emiliano Zapata y que actualmente no cuenta con una persona que permanezca a su cuidado.

De acuerdo con la información inicial, el hombre fue llevado al hospital aproximadamente a las 22:30 horas del miércoles 2 de septiembre por su hijo Tomás, debido a que se encontraba débil; posteriormente, el familiar se retiró del lugar.

Personal del hospital habría detectado que el paciente presentaba un cuadro de desnutrición y lesiones que requerían atención médica, situación que motivó que el caso fuera reportado a las autoridades para verificar un posible abandono u omisión de cuidados.

Fue durante el jueves 3 de septiembre cuando elementos policiacos acudieron al IMSS y se entrevistaron directamente con Juan de Dios, quien manifestó que vive solo y aseguró que se encontraba bien después de recibir atención.

El hombre dijo desconocer el motivo por el cual su hijo lo dejó solo en el hospital y no proporcionó información sobre otros familiares que pudieran hacerse cargo de él. También se le informó sobre la posibilidad de acudir ante la Fiscalía General del Estado de Durango.

Las autoridades deberán determinar si existen elementos para iniciar una investigación por una posible omisión de cuidados, así como establecer las condiciones en las que permanece el hombre y si requiere algún tipo de protección o asistencia adicional.