Esta mañana, cuerpos de rescate se movilizaron hacia la avenida Sahuatoba, en la ciudad de Durango, donde una camioneta se impactó de lleno contra una máquina retroexcavadora.

El hecho ocurrió a la altura de la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente, donde el conductor de una camioneta Chevrolet no se percató de la presencia de maquinaria pesada realizando maniobras en la zona y chocó contra una retroexcavadora.

Gran parte del frente de la camioneta quedó bajo la máquina.

Hasta este lugar se aproximaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes realizaron labores de rescate para liberar a las personas que viajaban a bordo de la unidad.

Durante las maniobras, se reportó que un hombre que se encontraba en el interior ya no contaba con signos vitales.

Por su parte, elementos de la Policía Estatal y agentes de vialidad acordonaron la zona para facilitar las acciones de los cuerpos de auxilio.

Hasta ahora no se ha precisado la identidad del fallecido ni la causa que originó el percance.

El agente del Ministerio Público hizo acto de presencia en el sitio para dar fe del deceso, en tanto que peritos de la Fiscalía General del Estado de Durango recabaron las evidencias de la escena para integrarlas a la carpeta de investigación.

Se espera que en breve el cuerpo sea trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para practicarle la necropsia de ley, la cual determinará la causa real del fallecimiento, quedando pendiente este resultado y la identificación oficial de la víctima.