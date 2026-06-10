Hombre muere al interior de una empresa de transportes ubicada en bulevar Colosio

Un hombre perdió la vida la tarde de este miércoles al interior de una empresa de transportes ubicada sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio, al norte de la ciudad de Durango.

El hecho fue reportado a través del sistema de emergencias por una mujer identificada como Hermelinda, quien informó que su hermano presentaba complicaciones de salud y requería atención médica urgente.

De acuerdo con los datos proporcionados a las autoridades, el afectado era un paciente que recibía tratamientos de hemodiálisis y en ese momento comenzó a sufrir una crisis derivada de sus padecimientos.

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes ingresaron a las instalaciones de la empresa Guadiana Express Transportes AEGSA para brindarle los primeros auxilios.

Sin embargo, tras la valoración correspondiente, los socorristas confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, por lo que se notificó de inmediato a las corporaciones de seguridad y a la autoridad ministerial.

Elementos de distintas corporaciones acudieron para tomar conocimiento del deceso y resguardar el área mientras se realizaban las diligencias correspondientes por parte de la Fiscalía General del Estado de Durago.