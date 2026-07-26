Hombre muere al ser arrollado en el Libramiento Oriente de Durango; no ha sido identificado

Un hombre que hasta el momento permanece en calidad de no identificado perdió la vida la noche del sábado tras ser atropellado sobre el Libramiento Oriente, a la altura de la terracería que conduce al predio San Rafael, en el municipio de Durango.

El reporte ingresó al sistema de emergencias alrededor de las 22:30 horas. Los ocupantes de un automóvil de la marca Nissan, línea Versa, de color gris, informaron que una persona se atravesó repentinamente sobre la carretera y fue impactada. Indicaron además que desconocían el estado de salud de la víctima.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria. Sin embargo, al momento de realizar la evaluación inicial a un masculino, de aproximadamente 30 años de edad, confirmaron que presentaba múltiples lesiones, entre ellas un probable traumatismo craneoencefálico severo y trauma de tórax, además de que había sido proyectado cerca de 10 metros tras el impacto. La víctima ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Policía Investigadora de Delitos, adscritos a la Unidad Especializada en Delitos de Tránsito Terrestre y Lesiones, así como personal del Servicio Médico Forense, coordinados por el Agente del Ministerio Público, realizaron las diligencias correspondientes en el lugar del accidente.

De acuerdo con la información obtenida por El Siglo de Durango, el fallecido es un hombre de entre 25 y 30 años de edad, de tez morena, cabello negro crespo, barba y bigote abundantes, con una estatura aproximada de 1.70 metros. Vestía pantalón de mezclilla azul oscuro, playera tipo polo azul marino y bóxer color gris, sin que hasta el momento haya sido identificado.

Las primeras indagatorias señalan que el accidente ocurrió alrededor de las 21:30 horas, cuando el Versa circulaba de oriente a poniente por el Libramiento Oriente. El vehículo era conducido por un adolescente de 17 años de edad, quien viajaba acompañado por un hombre de 31 años, ambos procedentes de la localidad de Abraham González con destino al poblado 5 de Febrero.

Según la declaración de los ocupantes del automóvil, al llegar al kilómetro 8 observaron de manera repentina a un hombre que caminaba sobre la cinta asfáltica en el mismo sentido de circulación. Aseguraron que el impacto ocurrió del lado del copiloto, provocando que la víctima fuera lanzada varios metros.

La Guardia Nacional, división Caminos, se hizo cargo del aseguramiento del vehículo y de la puesta a disposición del conductor ante la autoridad competente para el deslinde de responsabilidades, mientras que el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley y en espera de que algún familiar acuda a identificarlo oficialmente.