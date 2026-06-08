Hombre muere al ser atropellado por varios vehículos en carretera de Gómez Palacio

La mañana de este domingo fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre sobre la carretera Gómez Palacio-Jiménez, en el municipio de Lerdo, hecho que movilizó a corporaciones de seguridad y autoridades ministeriales.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 06:00 horas, luego de que una llamada anónima a los números de emergencia alertara sobre la presencia de una persona aparentemente atropellada por varios vehículos a un costado de la vía de comunicación.

De acuerdo con los primeros reportes, el hecho se registró a la altura de la localidad de Manila, cerca de una empresa ubicada en ese sector, donde elementos de distintas corporaciones acudieron para verificar la información.

Al llegar al lugar, las autoridades confirmaron la presencia de un hombre sin signos vitales, por lo que se procedió al acordonamiento de la zona para preservar los indicios correspondientes.

Debido a las condiciones en que fue localizado el cuerpo, hasta el momento de las primeras diligencias no fue posible establecer plenamente su identidad, por lo que quedó registrado en calidad de no identificado.

Como características generales, se informó que se trata de una persona de tez blanca y complexión delgada, quien vestía una camisa color azul al momento del hallazgo.

Peritos y agentes investigadores realizaron las actuaciones correspondientes en el lugar para recabar evidencia que permita esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho y determinar la mecánica del accidente.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley y para continuar con los procedimientos de identificación, mientras la Fiscalía General del Estado de Durango mantiene abierta la investigación para localizar al conductor o conductores involucrados.