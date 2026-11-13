Hombre muere arrollado por camión de pasajeros en Lerdo; conductor huyó del lugar

Un hombre perdió la vida durante la mañana de este jueves 12 de noviembre, luego de verse involucrado en un accidente vial con un camión de transporte público cuando se desplazaba en un carromato por un camino cercano a un canal de riego, en las inmediaciones del ejido 21 de Marzo, perteneciente al municipio de Lerdo, Durango.

La víctima fue identificada como Maurillo Palomares Gaytán, de 63 años de edad, quien tenía su domicilio en la misma comunidad donde ocurrió el percance. Su cuerpo quedó tendido sobre la cinta asfáltica y presentaba múltiples lesiones, las cuales le provocaron la muerte en el lugar de los hechos.

De acuerdo con la información recabada, aproximadamente a las 06:30 horas, Salvador Reyes López circulaba por el tramo carretero que comunica al ejido 21 de Marzo con la localidad de El Refugio, a un costado del canal de riego, cuando observó un carromato que reconoció como propiedad de Maurillo, mismo que se encontraba debajo de un camión de pasajeros.

La unidad involucrada era un autobús de la ruta San Jacinto, color amarillo, con placas de circulación del estado de Durango, cuyo conductor fue identificado como Jorge, quien, según lo asentado en el reporte, se retiró del lugar con rumbo desconocido después del accidente.

Ante lo sucedido, el testigo solicitó apoyo a través del número de emergencias 911, por lo que acudieron Técnicos en Urgencias Médicas de la Cruz Roja Mexicana, quienes revisaron al hombre y confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Posteriormente, alrededor de las 08:00 horas, se notificó del fallecimiento a las autoridades correspondientes, cuyos elementos arribaron para realizar las diligencias correspondientes.

Personal de la Unidad de Hechos de Tránsito y Vialidad también tomó conocimiento del accidente y puso a disposición de la autoridad competente tanto el camión de pasajeros como el carromato involucrado.

Por su parte, las autoridades ministeriales iniciaron las investigaciones para establecer cómo ocurrió el percance y determinar las responsabilidades correspondientes, mientras se busca esclarecer las circunstancias en que el conductor abandonó el lugar.