Hombre muere atropellado en carretera Torreón-Durango; localizan identificación cerca del cuerpo

Un hombre perdió la vida la noche del lunes 9 de noviembre, luego de ser atropellado por un vehículo sobre la carretera libre Torreón-Durango, a la altura del municipio de Lerdo, donde su cuerpo quedó tendido sobre la cinta asfáltica , mientras que hasta el momento se desconocen las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

La víctima fue identificada de manera preliminar como Agapito Morones Valdés, cuyos datos fueron obtenidos mediante una identificación sindical localizada cerca del lugar de los hechos. Hasta el momento no se cuenta con información sobre su edad, domicilio o actividad que realizaba antes de ser atropellado.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, fue aproximadamente a las 22:00 horas cuando se recibió una llamada de emergencia en la que se alertaba sobre la presencia de una persona aparentemente sin vida sobre la carretera libre que comunica Torreón con Durango, por lo que se solicitó la intervención de las corporaciones de seguridad.

Elementos de la Policía Municipal de Lerdo acudieron al sitio y confirmaron que sobre la superficie de rodamiento se encontraba un hombre que presentaba lesiones compatibles con un atropellamiento, por lo que procedieron a dar aviso a las autoridades encargadas de realizar las investigaciones correspondientes.

Posteriormente, arribaron agentes de la Policía Investigadora de Delitos, quienes localizaron el cuerpo de un hombre de aproximadamente 1.65 metros de estatura, complexión robusta y tez morena clara, quien vestía una playera negra y pantalón gris. A simple vista presentaba traumatismos en diferentes partes del cuerpo.

Durante las diligencias, los investigadores fueron informados de que a unos metros del cadáver se había localizado una bolsa que contenía una credencial del Sindicato Industrial de Empleos y Trabajadores al Servicio de las Empresas de la Zona Industrial de la Región Lagunera del Estado de Durango, expedida a nombre de Agapito Morones Valdés, documento que permitió establecer una identidad preliminar.

Finalmente, se solicitó la presencia del personal del Servicio Médico Forense, encargado de realizar el levantamiento y traslado del cuerpo al anfiteatro para la práctica de la necropsia de ley. Por el momento se desconoce qué vehículo estuvo involucrado en el atropellamiento, así como la identidad de su conductor, por lo que corresponderá a las autoridades esclarecer las circunstancias del hecho.