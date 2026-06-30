Hombre muere calcinado tras incendio de su vivienda en el San José III

Un hombre perdió la vida durante la madrugada de este martes, luego de que un incendio consumiera por completo una vivienda de materiales fragiles que habitaba, en el fraccionamiento San José III de la ciudad de Durango. El cuerpo fue localizado por elementos del Cuerpo de Bomberos una vez que lograron sofocar las llamas.

El siniestro fue reportado alrededor de las 00:45 horas en la calle Perimetral Ferrocarril, esquina con avenida San Juan de Letrán. Al llegar al sitio, los bomberos encontraron una vivienda de aproximadamente cinco por seis metros, construida con madera y lámina, envuelta totalmente en fuego.

Debido a la intensidad del incendio y a la radiación generada por las llamas, dos viviendas contiguas sufrieron daños parciales. Tras controlar el fuego, los rescatistas iniciaron las labores de remoción de escombros, tanto en el interior como en el exterior del inmueble.

Fue durante esas maniobras cuando localizaron el cuerpo sin vida de un hombre entre la madera calcinada y las cenizas de la vivienda. Por tal motivo, solicitaron la presencia del Agente del Ministerio Público y del personal de Servicios Periciales para iniciar las diligencias correspondientes.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Investigadora de Delitos y personal del Servicio Médico Forense, coordinados por el Agente del Ministerio Público especializado en homicidios, quienes realizaron el procesamiento de la escena y ordenaron el levantamiento del cadáver para su traslado al anfiteatro de la Fiscalía General del Estado de Durango.

La víctima fue identificada por su madre como Edwin Manuel Ontiveros Fuentes, de 36 años de edad, quien se desempeñaba como carpintero y vivía solo desde hacía aproximadamente cinco años en ese domicilio. De acuerdo con su testimonio, la última vez que lo vio con vida, fue alrededor de las 22:00 horas del lunes, cuando ambos cenaron juntos antes de que ella regresara a su vivienda.

Minutos después, un vecino le avisó que la casa de su hijo se estaba incendiando. Al llegar nuevamente al lugar encontró a los bomberos combatiendo las llamas y, posteriormente, le informaron que habían localizado a una persona entre los restos de la construcción. La mujer también señaló que su hijo consumía drogas y solía ser una persona distraída.

El cuerpo quedó completamente calcinado, por lo que será la necropsia de ley la que determine la causa precisa del fallecimiento y establezca si murió a consecuencia del fuego o por inhalación de humo y monóxido de carbono. Mientras tanto, las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer cómo se originó el incendio.