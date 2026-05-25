Hombre muere camino al HG450 tras complicarse heridas sufridas en derrape de motocicleta

Un hombre perdió la vida la madrugada de este lunes cuando era trasladado de emergencia hacia la ciudad de Durango para recibir atención médica, luego de que se complicaran las lesiones que sufrió días atrás tras derrapar en motocicleta en el municipio de Pueblo Nuevo.

El reporte ingresó al sistema de emergencias cerca de las 03:00 horas de este lunes 25 de mayo del 2026, cuando personal del C4 de El Salto alertó sobre un masculino que presentaba una fuerte hemorragia en una pierna y que ya se había desvanecido en varias ocasiones mientras era trasladado en una camioneta sobre la carretera a La Flor.

Paramédicos de la Cruz Roja lograron ubicar el vehículo a la altura del retén de la Policía Estatal, en el poblado San José de la Vinata, donde procedieron a valorar al paciente; sin embargo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Posteriormente acudieron al sitio elementos de la Policía Investigadora de Delitos y personal de Servicios Periciales, coordinados por el agente del Ministerio Público, para tomar conocimiento del fallecimiento.

El hoy occiso fue identificado como Antonio Ramos Ríos, de 44 años de edad, con domicilio en el rancho Las Joyas de San Bernardino Chico, en el municipio de Pueblo Nuevo. Su cuerpo fue localizado en la parte trasera de una camioneta Chevrolet Pick Up color negro.

De acuerdo con la declaración de su esposa, Martina, el pasado 19 de mayo Antonio sufrió un accidente cuando conducía una motocicleta presuntamente en estado de ebriedad en el poblado San Bernardino Chico, donde perdió el control y cayó al suelo.

Pese a las múltiples heridas y golpes sufridos en el derrape, el hombre no aceptó recibir atención médica y continuó realizando sus actividades de manera normal durante varios días, incluso utilizando nuevamente la motocicleta.

Fue hasta el 22 de mayo cuando comenzó a presentar inflamación en la pierna derecha y un deterioro en su estado de salud, aunque nuevamente se negó a acudir con un médico. La situación empeoró el domingo, cuando una de las heridas comenzó a sangrar abundantemente durante el trayecto hacia el Hospital General 450.

Tras confirmar el fallecimiento, el Agente del Ministerio Público ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense de la Fiscalía General del Estado, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar oficialmente la causa de muerte.