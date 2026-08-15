Hombre muere cuando instalaba un escenario para evento en Cuencamé

Un hombre perdió la vida durante la madrugada de este sábado 15 de agosto mientras realizaba trabajos para la instalación de un escenario en una localidad perteneciente al municipio de Cuencamé.

El fallecido fue identificado como Efraín López Reyes, de 53 años, con domicilio en la colonia El Amigo, de la ciudad de Gómez Palacio, quien se dedicaba a la carga y traslado de mobiliario.

Fue aproximadamente a las 05:00 horas cuando a través del número de emergencias 911 se recibió el reporte sobre una persona inconsciente en una calle sin nombre, a un costado del domo de la localidad Cuatillos.

Según la información recopilada, Efraín había sido contratado junto con otros trabajadores para realizar el montaje de un escenario que sería utilizado durante un evento en dicha comunidad.

Sus compañeros relataron que se encontraban trabajando con normalidad cuando, al momento de cargar parte del mobiliario, Efraín comenzó a sentirse mal y momentos después se desplomó repentinamente.

Ante lo ocurrido, sus compañeros solicitaron ayuda y al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana; sin embargo, al revisar al trabajador confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Personal investigador, el Agente del Ministerio Público y Servicios Periciales realizaron la inspección correspondiente y, de manera preliminar, no encontraron lesiones o huellas de violencia en el cuerpo, por lo que será la necropsia la que permita establecer la causa precisa del fallecimiento.

Finalmente, se ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense de la Vicefiscalía Región Laguna, en Lerdo, donde se practicará la necropsia de ley antes de que pueda ser entregado a sus familiares.