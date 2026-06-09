Hombre muere de camino al Hospital de Nuevo Ideal; investigan la causa

Este lunes fue localizado sin vida un hombre en el exterior del Hospital Integral de Nuevo Ideal, a donde había sido trasladado por sus familiares en busca de atención médica.

El fallecido fue identificado como Pedro Sánchez Rivas, de 53 años de edad , originario de la localidad Miguel Negrete, perteneciente al municipio de Nuevo Ideal. Su cuerpo permanecía en el asiento trasero de un automóvil particular cuando personal médico confirmó que ya no contaba con signos vitales.

Tras el reporte realizado a los números de emergencia, elementos de distintas corporaciones acudieron al nosocomio para tomar conocimiento del caso y resguardar el área mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, horas antes Pedro había acudido a un baile en la localidad San Miguel de Allende, donde sostuvo una discusión relacionada con asuntos familiares y posteriormente regresó a su domicilio.

Ya en casa, sus familiares observaron una conducta inusual, pues comenzó a consumir bebidas alcohólicas pese a que, según comentaron, tenía cerca de dos décadas sin ingerir este tipo de bebidas.

Más tarde presentó malestar físico y episodios de vómito, por lo que permaneció recostado dentro de la vivienda. Con el paso de las horas sus familiares notaron que no reaccionaba ni respondía a los llamados.

Al revisar su estado, se percataron de que aparentemente ya no respiraba, motivo por el cual decidieron trasladarlo de inmediato en un vehículo particular al Hospital Integral de Nuevo Ideal, donde se confirmó el deceso al arribar.

Peritos y agentes investigadores realizaron el levantamiento del cuerpo y ordenaron su traslado al Servicio Médico Forense de la Fiscalía Regional de Santiago Papasquiaro, donde se practicará la necropsia de ley para determinar con precisión la causa de la muerte.