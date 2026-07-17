Hombre muere dentro de vehículo estacionado en farmacia de avenida 20 de Noviembre

Un hombre perdió la vida la tarde de este viernes mientras permanecía al interior de un automóvil estacionado frente a una farmacia ubicada en la colonia Guillermina, en la ciudad de Durango. Paramédicos de la Cruz Roja confirmaron que ya no contaba con signos vitales al momento de su valoración.

El reporte fue recibido alrededor de las 14:00 horas, lo que movilizó a elementos de seguridad y personal de la Fiscalía General del Estado de Durango hasta el estacionamiento de la Farmacia La Miniatura, ubicada sobre la avenida Lázaro Cárdenas, antes Libertad, casi esquina con 20 de Noviembre. En el lugar localizaron un vehículo de la marca Volkswagen, línea Vento, color plata, en cuyo asiento del copiloto se encontraba el adulto mayor.

La persona fallecida fue identificada como José Manuel Barboza Delgado, de 66 años, originario del municipio de Canatlán. Durante la inspección realizada por personal de Servicios Periciales no se encontraron indicios visibles de violencia en el cuerpo, por lo que se continuó con las diligencias para establecer la causa del deceso.

De acuerdo con la versión de su hija, horas antes habían acudido a una consulta médica particular debido a que su padre padecía insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca e hipertensión. Al concluir la revisión, ambos recorrieron varias farmacias para surtir la receta médica y, al llegar al último establecimiento, el hombre comenzó a sentirse mal.

Al percatarse de que ya no respondía, solicitaron el apoyo del número de emergencias 911. Técnicos en Urgencias Médicas de la Cruz Roja arribaron al sitio y confirmaron que el sexagenario había fallecido, por lo que dieron aviso al Ministerio Público para el inicio de las actuaciones correspondientes.

El Agente del Ministerio Público ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley, la cual permitirá determinar con precisión la causa de la muerte, mientras la Fiscalía General del Estado integró la carpeta de investigación correspondiente.