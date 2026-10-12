Hombre muere electrocutado mientras realizaba trabajos de albañilería en su casa en Canelas

Un hombre perdió la vida durante la tarde del domingo 11 de octubre, luego de recibir una descarga eléctrica cuando realizaba trabajos de albañilería en el techo de su vivienda, ubicada en el municipio de Canelas, Durango.

La víctima fue identificada como Víctor Santiago Quezada Rodríguez, de 51 años de edad, quien se encontraba realizando algunas labores de construcción en su domicilio cuando ocurrió el accidente que terminó por costarle la vida.

De acuerdo con la información recabada, el hombre se encontraba sobre el techo de su vivienda y, en determinado momento, se apoyó con ambas rodillas sobre una lámina para tratar de alcanzar una cubeta que necesitaba para continuar con sus trabajos.

Sin embargo, la superficie se encontraba mojada y, sin que Víctor Santiago se percatara, el cableado eléctrico de una lámpara del domicilio estaba expuesto y hacía contacto con la lámina sobre la cual se había apoyado, provocando que recibiera una fuerte descarga eléctrica.

Un familiar que se encontraba en el lugar se percató de lo ocurrido, pero no pudo auxiliarlo de inmediato debido a que el hombre continuaba en contacto con la corriente eléctrica, por lo que temía sufrir también una descarga al intentar ayudarlo.

Ante la situación, los familiares solicitaron apoyo a elementos de la Policía Municipal de Canelas, mientras que posteriormente se dio aviso a las autoridades correspondientes sobre el fallecimiento del hombre.

Se confirmó que el deceso se produjo a consecuencia de la descarga eléctrica, estableciendo como hora de fallecimiento las 17:30 horas del domingo, por lo que el caso fue reportado a las autoridades para los trámites correspondientes.