Hombre muere en el HG450 tras ser agredido en Arroyo Seco; investigan cómo ocurrió

Un hombre perdió la vida durante la madrugada del martes 18 de agosto, horas después de haber ingresado a un hospital de la ciudad de Durango con diversas lesiones provocadas durante una agresión física.

El fallecido fue identificado como Antonio Misael Murga Sánchez, quien había sido llevado a recibir atención médica desde la noche del domingo debido a la gravedad de los golpes que presentaba.

Según la información recopilada, la agresión ocurrió en las inmediaciones de Arroyo Seco y Primo de Verdad, sin que hasta el momento se hayan precisado las circunstancias que originaron los hechos.

Luego del ataque, Antonio Misael fue auxiliado y trasladado al Hospital General 450, donde quedó internado aproximadamente a las 20:00 horas del lunes 17 de agosto.

El personal médico mantuvo al paciente bajo atención durante varias horas; sin embargo, su estado de salud se complicó debido a las lesiones que presentaba.

Fue aproximadamente a las 02:45 horas de este martes cuando se confirmó que Antonio Misael había dejado de contar con signos vitales. Poco después, el fallecimiento fue reportado a las autoridades.

Personal investigador tomó conocimiento del caso para iniciar las indagatorias y establecer cómo ocurrió la agresión, así como identificar a quien o quienes participaron en ella. El cuerpo quedó a disposición de la autoridad para determinar mediante la necropsia la causa precisa del fallecimiento.