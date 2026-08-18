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Hombre muere en el HG450 tras ser agredido en Arroyo Seco; investigan cómo ocurrió

Personal médico mantuvo al paciente bajo atención médica durante varias horas, pero su estado de salud se complicó.

Hombre muere en el HG450 tras ser agredido en Arroyo Seco; investigan cómo ocurrió

Hombre muere en el HG450 tras ser agredido en Arroyo Seco; investigan cómo ocurrió

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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Un hombre perdió la vida durante la madrugada del martes 18 de agosto, horas después de haber ingresado a un hospital de la ciudad de Durango con diversas lesiones provocadas durante una agresión física.

El fallecido fue identificado como Antonio Misael Murga Sánchez, quien había sido llevado a recibir atención médica desde la noche del domingo debido a la gravedad de los golpes que presentaba.

Según la información recopilada, la agresión ocurrió en las inmediaciones de Arroyo Seco y Primo de Verdad, sin que hasta el momento se hayan precisado las circunstancias que originaron los hechos.

Luego del ataque, Antonio Misael fue auxiliado y trasladado al Hospital General 450, donde quedó internado aproximadamente a las 20:00 horas del lunes 17 de agosto.

El personal médico mantuvo al paciente bajo atención durante varias horas; sin embargo, su estado de salud se complicó debido a las lesiones que presentaba.


Fue aproximadamente a las 02:45 horas de este martes cuando se confirmó que Antonio Misael había dejado de contar con signos vitales. Poco después, el fallecimiento fue reportado a las autoridades.


Personal investigador tomó conocimiento del caso para iniciar las indagatorias y establecer cómo ocurrió la agresión, así como identificar a quien o quienes participaron en ella. El cuerpo quedó a disposición de la autoridad para determinar mediante la necropsia la causa precisa del fallecimiento.



               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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