Justicia

SOBREDOSIS

Hombre muere en el HG450 tras ser ingresado por presunta sobredosis de metanfetamina

Pese a los esfuerzos de los médicos, su condición se complicó hasta que dejó de presentar signos vitales.

Hombre muere en el HG450 tras ser ingresado por presunta sobredosis de metanfetamina

Hombre muere en el HG450 tras ser ingresado por presunta sobredosis de metanfetamina

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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Un hombre perdió la vida durante la mañana del lunes 7 de septiembre mientras recibía atención médica en el Hospital General 450, en la ciudad de Durango.

El fallecido fue identificado con las iniciales S.A.L.S., de 58 años de edad, quien había sido llevado al citado nosocomio aproximadamente a las 08:30 horas de ese mismo día.

De acuerdo con el reporte recibido por las autoridades, el paciente ingresó por una presunta sobredosis de metanfetamina, motivo por el cual quedó bajo atención del personal médico.

Pese a los esfuerzos realizados para atenderlo, su condición se complicó y alrededor de las 11:30 horas se confirmó que ya no presentaba signos vitales. El deceso fue notificado a las autoridades cerca de las 12:30 horas.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Durango tomó conocimiento del caso para realizar las diligencias correspondientes y establecer mediante los estudios forenses la causa precisa del fallecimiento.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: sobredosis metanfetaminas Sobredosis Durango drogas Durango General, horas, sobredosis, presunta

               

                
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