Hombre muere en el Hospital General 450 cuatro días después de sufrir una volcadura en Mezquital

Un hombre perdió la vida en el Hospital General 450 de la ciudad de Durango, cuatro días después de resultar gravemente lesionado en una volcadura ocurrida en el municipio de Mezquital.

El fallecido fue identificado como Alfonso Flores de la Cruz, de 50 años de edad, con domicilio en la localidad Corralitos, quien permanecía internado desde el pasado jueves 20 de agosto.

Según la información recopilada, aquel día, aproximadamente a las 15:00 horas, Alfonso circulaba a bordo de una camioneta de color gris por una carretera cercana a la comunidad donde tenía su domicilio.

En determinado momento, presuntamente debido al exceso de velocidad, perdió el control de la unidad y terminó por volcar hacia uno de los costados de la carretera, quedando inconsciente en el lugar.

Personas que se encontraban cerca del sitio solicitaron ayuda al número de emergencias 911. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron para brindarle los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron al Hospital General 450, en la capital duranguense.

Desde su ingreso permaneció bajo atención médica debido a las lesiones sufridas; sin embargo, aproximadamente a las 11:00 horas del lunes 24 de agosto dejó de contar con signos vitales. Dos horas más tarde, su fallecimiento fue notificado a las autoridades.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Durango acudió al hospital para tomar conocimiento del deceso y realizar las diligencias correspondientes. Los datos sobre las circunstancias del accidente fueron proporcionados por una hermana del fallecido.

Finalmente, el cuerpo de Alfonso fue trasladado al anfiteatro del Servicio Médico Forense, donde se practicaría la necropsia de ley para establecer con precisión la causa de muerte y determinar si estuvo directamente relacionada con las lesiones sufridas durante la volcadura.