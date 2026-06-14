Hombre muere en motel de Durango; previamente había sufrido una caída

La mañana de este domingo fue localizado sin vida un hombre de 50 años de edad al interior de un motel ubicado sobre la carretera a Zacatecas, en la colonia Valle Verde Oriente, de la ciudad de Durango.

El reporte de emergencia ingresó al sistema 911 alrededor de las 10:45 horas, movilizando a elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, así como personal de la Cruz Roja y Policía Estatal.

Al arribar al Motel Valle Verde, los agentes fueron recibidos por familiares del hoy occiso, identificado como Esteban Lugo Arjón, de 50 años de edad, originario del poblado La Campana, quienes señalaron que desde la noche anterior el hombre había sufrido una caída de su propia altura.

De acuerdo con la versión proporcionada por sus familiares, Esteban presuntamente se encontraba debilitado por problemas relacionados con el consumo frecuente de alcohol, situación que habría provocado que perdiera el equilibrio y cayera. Tras el incidente, fue ayudado a levantarse y posteriormente recostado en una cama.

Sin embargo, durante la mañana de este domingo, uno de sus hermanos acudió a revisarlo y lo encontró inconsciente, por lo que de inmediato realizaron el llamado de auxilio al número de emergencias.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio para brindarle atención prehospitalaria; no obstante, al momento de la valoración confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

La zona quedó acordonada mientras las autoridades correspondientes realizaban las diligencias de rigor y el levantamiento del cuerpo para determinar de manera oficial las causas del fallecimiento.