Hombre muere en traslado a Cruz Roja Durango; víctima tenía 62 años de edad

La noche de este jueves se reportó el fallecimiento de un hombre al interior de las instalaciones de la Cruz Roja Mexicana, delegación Durango, tras ser trasladado por sus familiares con la intención de que recibiera atención médica.

El reporte fue emitido alrededor de las 23:30 horas por personal de la institución, quienes solicitaron la presencia de las autoridades correspondientes, luego de que el paciente quedara inconsciente al momento de ser movilizado a una camilla.

El fallecido fue identificado como Luis Alberto Galindo Garbalena, de 62 años de edad, con domicilio en la colonia Asentamientos Humanos de la ciudad de Durango.

De acuerdo con la información proporcionada por familiares, el hombre padecía diversas enfermedades crónicas, entre ellas cirrosis, hipertensión y diabetes, las cuales eran tratadas en el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Personal médico de la Cruz Roja le brindó atención inmediata; sin embargo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que se notificó a las autoridades para los procedimientos correspondientes.

La esposa del hoy occiso informó a los agentes investigadores sobre los padecimientos que enfrentaba el paciente, motivo por el cual las autoridades determinaron que se trató de una muerte por causas naturales.