Hombre muere en volcadura en la Durango-Parral, cerca de la localidad de Morcillo

Un hombre murió la mañana de este jueves al volcar el carro Sentra que conducía en la carretera Durango-Parral, a la altura del kilómetro 19, cerca de la localidad de Morcillo.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente se produjo debido a que el conductor perdió el control al tomar una curva, salió de la carretera y terminó volcado a varios metros de la cinta asfáltica. Durante el accidente, Miguel Ángel Simental Orozco, de 35 años de edad y originario del municipio de Mezquital, salió proyectado del vehículo y quedó debajo de la unidad.

Automovilistas que pasaban por el lugar reportaron el accidente al servicio de emergencias 911, indicando el sitio preciso para acelerar la llegada de las asistencias.

Los paramédicos de la Cruz Roja que llegaron al lugar confirmaron que ya no contaba con signos vitales, notificando el deceso al Agente del Ministerio Público para que tomara conocimiento de la situación.

El representante social realizó las diligencias y ordenó el levantamiento del cuerpo para su traslado al anfiteatro del Servicio Médico Forense (Semefo) para la práctica de la necropsia de rigor.